Старейшая жительница Европы вылечилась от COVID-19 перед 117-летием

Старейшая жительница Франции и Европы сестра Андрэ, в миру Люсиль Рандон, перед своим 117-летием переболела коронавирусом нового типа. Об этом пишет газета Var-Matin.

Издание сообщает, что COVID-19 у женщины был обнаружен 16 января в доме престарелых, находящемся в Тулоне. Заболевание у Рандон протекало бессимптомно.

Как утверждается, в период самоизоляции наиболее тяжело она переживала одиночество. По словам представителя дома престарелых, долгожительница не показывала «страха перед болезнью», но «очень переживала за других постояльцев».