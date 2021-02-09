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Общество. Новости

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Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 &laquo;Гам Ковид Вак&raquo; (Спутник V) Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 &laquo;Гам Ковид Вак&raquo; (Спутник V)

ВОЗ рассчитывает, что «Спутник V» после сертификации войдет в программу COVAX

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется на то, что после того как российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет одобрена организацией для ее применения в чрезвычайных ситуациях, она войдет в число вакцин, распространяемых в рамках программы COVAX. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

Российский препарат обсуждали в ВОЗ в понедельник, 8 февраля. Еще одна встреча по ней запланирована на 15 февраля.

COVAX — международный механизм в рамках ВОЗ, направленный способствовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик. Согласно условиям программы государства с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение препаратов, субсидируя тем самым в этой сфере менее благополучные страны.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее в ВОЗ рассказали, что вакцины от COVID-19 не приводят к бесплодию.

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