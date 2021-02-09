Совет Европы намерен защитить права нацменьшинств на Украине

Совет Европы планирует привлечь специалистов к работе в рамках проекта по защите национальных меньшинств на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что второй этап проекта будет способствовать укреплению общей законодательной и институциональной основы защиты национальных меньшинств, в том числе их языков.

Речь идет о защите прав нацменьшинств в целом, при этом особое внимание уделено к проблемам рома на Украине. О других народах и языках в документе не говорится.

СЕ рассчитывает привлечь к участию в этой инициативе до 30 специалистов. Они должны будут содействовать расширению участия нацменьшинств в принятии решений на местном уровне, продолжению работы по облегчению доступа к документам, удостоверяющим личность, а также разработке стратегии преподавания на цыганском языке.

В январе 2021 года на Украине начала действовать норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой вся сфера обслуживания переходит на украинский язык. За обслуживание на русском языке грозит штраф.

Ранее Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что закон о функционировании украинского языка может «развалить» Украину.