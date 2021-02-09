«Спутник V» прошел этап научной консультации лекарственного регулятора ЕС

НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от Европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА (лекарственный регулятор ЕС) по разработке вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство.

Отмечается, что теперь ЕМА может подготовить заявку на получение российским препаратом регистрационного удостоверения, благодаря которому он сможет попасть на рынки стран Европейского союза.

Как уточнил представитель ЕМА, агентство еще не получило заявку на регистрацию от разработчика «Спутник V», сроки получения одобрения для рынка Евросоюза от ЕМА можно будет обсуждать после поступления такой заявки.

Ранее сообщалось, что ВОЗ рассчитывает на то, что «Спутник V» после сертификации войдет в программу COVAX.