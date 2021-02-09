Режим ЧС ввели в райцентре под Саратовом из-за крупного пожара в школе

| Бернст Ю.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в райцентре Екатериновка Саратовской области в связи с крупным пожаром в средней школе, передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию района.

По данным ГУ МЧС по региону, утром 9 февраля поступило сообщение о возгорании в трехэтажном здании средней школы №2. Огонь охватил кровлю по всей площади — 870 кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

В управлении образования администрации Екатериновского района сообщили, что в качестве одной из возможных причин пожара рассматриваются проблемы с проводкой. Уточняется, что капитальный ремонт в здании не проводился с его постройки в 1961 году.

Местные власти отметили, что пожар не нарушит учебный процесс, учеников временно переведут в другой корпус.

Накануне в центре Екатеринбурга загорелось 23-этажное административное здание.