СК начал проверку информации о неполной выплате зарплаты новосибирским ученым

Следственный комитет России приступил к проверке по факту невыплаты заработных плат в полном объеме ученым Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, сотрудники которого пожаловались главе государства Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Проверка начата во вторник, 9 февраля.

Накануне глава Минобрнауки Валерий Фальков заверил, что зарплата пожаловавшейся президенту ученой из Новосибирска будет проверена.

Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову рассмотреть эту ситуацию и в других регионах, а после предоставить доклад. Путин также обратился к пожаловавшейся участнице и попросил ее звонить в администрацию президента, если после сегодняшнего разговора последуют какие-либо санкции.