Жителей Ирана начали прививать от коронавируса российской вакциной «Спутник V»

| Бернст Ю.

В Иране началась вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата «Спутник V», передает ТАСС.

Первым человеком в стране, которому ввели вакцину, стал сын министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Саида Намаки.

Первая партия «Спутник V была доставлена в Тегеран 4 февраля.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

ВОЗ рассчитывает, что «Спутник V» после сертификации войдет в программу COVAX.