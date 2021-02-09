«Биннофарм Групп» увеличивает мощности по производству собственных субстанций

«Биннофарм Групп», объединяющий портфельные компании АФК «Система» – АО «Алиум» (включает АО «Биннофарм») и ОАО «Синтез» (включает ЗАО «Биоком») наращивает мощности производства субстанций химического синтеза методом кристаллизации на заводе «Синтез» в Кургане, сообщили в холдинге.

В «Биннофарм Групп» отметили, что работа ведется в рамках программы импортозамещения и повышения уровня локализации производства.



Гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов подчеркнул, что в контексте пандемии коронавируса стало очевидно, как важно защитить страну от возможных перебоев с поставками сырья из-за рубежа.



«Мы постоянно повышаем уровень локализации производства по ключевым препаратам, особенно это касается лекарств, входящих в список ЖНВЛП и рекомендации Минздрава по профилактике и лечению COVID-19. Только в конце прошлого года компания завершила масштабный проект по увеличению мощностей для производства субстанций антибактериальных препаратов беталактамного ряда, в который инвестировала более 320 млн рублей. Теперь более семидесяти тонн цефалоспоринового антибиотика «Цефтриаксон», который используется в протоколах лечения COVID-19, мы будем производить из собственной субстанции ежегодно», — отметил Муратов.



«Недавно мы разработали и запустили в промышленное производство новую субстанцию «Теризидон» — это действующее вещество для одноименного противотуберкулезного препарата», — напомнил гендиректор «Биннофарм Групп»



Как известно, «Биннофарм Групп» - ОАО «Синтез» в 2019 году получило единственное в России регистрационное удостоверение на субстанцию «Диклофенак-Натрия». Компания начала работы по разработке субстанции несколько лет назад после того, как российский фармацевтический рынок столкнулся с дефицитом ее поставок из Китая.



В настоящий момент завершился проект по расширению мощностей на участке кристаллизации, что позволит выпускать до 30% препаратов диклофенака из собственной субстанции. Глазные капли, таблетки и растворы «Диклофенака» входят в перечень ЖНВЛП.



В целом же «Синтез» производит около 35% продукции, в том числе антибиотики, по полному циклу, из собственных субстанций.