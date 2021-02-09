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Общество. Новости

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Доктор Комаровский оценил шансы повторно заболеть коронавирусом

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем Instagram заявил, что вероятность повторно заболеть коронавирусом очень мала.

По его словам, доказанных случаев повторного заражения всего несколько десятков на весь мир.

При этом многие жалуются на симптомы инфекции после того, как переболели.

«Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало», — написал доктор.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о причинах повторного заражения коронавирусом.

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