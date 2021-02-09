Оперативники в Туве предотвратили заказное убийство 8-летней девочки

Сотрудники полиции и ФСБ предотвратили заказное убийство восьмилетней девочки в Туве, которое организовала ее мачеха ради единоличного получения наследства ее скончавшегося мужа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Отмечается, что злоумышленница искала человека, который согласился бы совершить преступление за вознаграждение в размере 180 тыс. руб.

Согласно сообщению ведомства, в роли исполнителя выступил сотрудник уголовного розыска МВД по Туве. Правоохранитель под видом киллера встретился с заказчицей в ее квартире, она отдала ему в качестве аванса 10 тыс. руб.

Подозреваемая рассказала «киллеру» о том, где девочка обучается и проживает, а также указала на падчерицу, когда та стояла на автобусной остановке. Кроме того, она передала «исполнителю убийства» электрошокер, предложив использовать его при совершении убийства.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 61-летней жительницы Кызыла по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство». В настоящее время женщине предъявлено обвинение, она заключена под стражу.