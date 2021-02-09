В загсах Москвы сняли введенные из-за коронавируса ограничения

| Бернст Ю.

В столичных загсах сняли ограничения, введенные из-за коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в Telegram-канале Комплекса соцразвития Москвы.

Ракова отметила, что улучшающаяся эпидемиологическая ситуация позволяет вернуть к обычному режиму работы столичные отделы ЗАГС и Дворцы бракосочетания.

Так, для их посещения больше не требуется предварительная запись. Также сняты ограничения по количеству гостей на торжественных церемониях.

Однако необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию.

В ноябре 2020 года загсы Москвы ограничили число гостей на регистрациях брака до пяти человек.

Ранее были названы самые необычные места бракосочетаний в Москве.