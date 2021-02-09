В Кремле оценили идею об уголовной ответственности за призывы к санкциям

| Бернст Ю.

В Кремле считают, что де-юре призывы к санкциям против России не являются изменой родине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил об инициативе Госдумы приравнять данные действия к преступлению. Ранее совет Госдумы решил создать рабочую группу, которая проработает вопрос об уголовной ответственности за действия, которые могут нанести ущерб гражданам или экономике РФ.

Востребованность таких инициатив есть, и такая инициатива будет пользоваться большой поддержкой, отметил Песков.