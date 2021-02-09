В Латвии запретили вещание еще 16 русскоязычных телеканалов

Национальный совет Латвии по электронным СМИ запретил вещание 16 русскоязычных телеканалов. Об этом в своем Twitter сообщил председатель совета Иварс Аболиньш.

Так, под запрет попали телеканалы REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, »НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право».

Кроме того, в списке запрещенных оказались «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «Бокс ТВ», HD Life.

По словам Аболиньша, такое решение принято, чтобы защитить латвийское информационное пространство.

Совет будет усиленно проверять все программы в регистре ретранслируемых программ и, если обнаружит похожие случаи, будет действовать соответственно, написал глава совета.

Ранее в Латвии на год запретили ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» на территории страны.