На петербуржца завели дело по подозрению в отравлении дочери наркотиками

На жителя Санкт-Петербурга завели уголовное дело за то, что тот накормил 1,5-месячную дочь детской смесью с наркотиком. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что мужчина, проживающий с девочкой в квартире на проспекте Энтузиастов, при ребенке употреблял алкогольные напитки и запрещенные вещества. Будучи в состоянии наркотического опьянения он подмешал в детскую смесь девочки наркотики и накормил ее этим. Инцидент произошел 3 февраля.

Малышку госпитализировали и оказали ей надлежащую помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В настоящее время он задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.