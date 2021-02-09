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Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с Тринити-колледжем в Дублине, демонстрирует модель коронавируса, ставшего причиной пандемии Covid-19 в мире Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с Тринити-колледжем в Дублине, демонстрирует модель коронавируса, ставшего причиной пандемии Covid-19 в мире

Эксперты ВОЗ назвали четыре версии передачи COVID-19 человеку

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Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения изучила четыре гипотезы о том, как новый тип коронавируса был передан человеку. Об этом в ходе пресс-конференции в Ухане заявил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

По его словам, первой версией является передача инфекции напрямую от животного-источника человеку.

Вторая версия предполагает, что COVID-19 мог перейти от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать.

Согласно третьей гипотезе, вирус передался через замороженные продукты. Четвертая версия предполагает, что источником инфекции могла стать научная лаборатория.

Специалисты ВОЗ пришли к выводу, что наиболее вероятной является вторая версия, ее будут изучать дальше. Самой маловероятной ученые назвали гипотезу об искусственном создании инфекции.

Ранее китайские ученые заявили о невозможности установить, как коронавирус попал в Ухань.

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