Эксперты ВОЗ назвали четыре версии передачи COVID-19 человеку

Экспертная группа Всемирной организации здравоохранения изучила четыре гипотезы о том, как новый тип коронавируса был передан человеку. Об этом в ходе пресс-конференции в Ухане заявил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

По его словам, первой версией является передача инфекции напрямую от животного-источника человеку.

Вторая версия предполагает, что COVID-19 мог перейти от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать.

Согласно третьей гипотезе, вирус передался через замороженные продукты. Четвертая версия предполагает, что источником инфекции могла стать научная лаборатория.

Специалисты ВОЗ пришли к выводу, что наиболее вероятной является вторая версия, ее будут изучать дальше. Самой маловероятной ученые назвали гипотезу об искусственном создании инфекции.

Ранее китайские ученые заявили о невозможности установить, как коронавирус попал в Ухань.