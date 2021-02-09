В Москве задержан участник незаконной акции за нападение на полицейского

В Москве задержали еще одного участника несанкционированной акции 23 января за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова отметила, что, по версии следствия, мужчина нанес несколько ударов кулаком в голову и туловищу вблизи Страстного бульвара.

«Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ГУ МВД России по городу Москве установлены личность и местонахождение подозреваемого 1992 года рождения», — уточнила Иванова.

Она добавила, что мужчине предъявлены обвинения по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». По ее словам, следствие подаст ходатайство о его аресте.

Ранее полиция задержала подозреваемого в поджоге машины Росгвардии в центре Москвы.