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Общество. Новости

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Медработник демонстрирует &laquo;компонент 1&raquo; вакцины от коронавируса &laquo;Спутник V&raquo; в прививочном пункте городской поликлиники No 191, декабрь 2020 года Медработник демонстрирует &laquo;компонент 1&raquo; вакцины от коронавируса &laquo;Спутник V&raquo; в прививочном пункте городской поликлиники No 191, декабрь 2020 года

Монголия зарегистрировала «Спутник V»

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Монголия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщается на официальном сайте препарата.

Вакцина была одобрена в рамках процедуры разрешения на экстренное использование без дополнительных клинических испытаний в стране, указано в релизе.

«Партнеры в Монголии приняли решение разрешить вакцину после тщательного анализа данных клинических испытаний «Спутника V», показавших его высокую эффективность и безопасность», – заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее стало известно, что РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейское Агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

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