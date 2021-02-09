Минздрав Греции заявил о наступлении третьей волны COVID-19 в стране

Глава минздрава Греции Василис Кикилиас заявил, что в стране наступает третья волна эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире Open TV.

Он отметил, что такие данные ему предоставили эксперты, которые проанализировали эпидемиологическую ситуацию в стране.

Министр добавил, что в Афинах палаты с пациентами с коронавирусом заполнены на 70%.

Согласно данным греческого минздрава с начала пандемии в стране положительный результат анализов на коронавирус получили около 165 тыс.человек. При этом почти шесть тыс. человек скончались.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 107 млн заболевших, свыше 78,9 млн человек выздоровели, а более 2,3 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».