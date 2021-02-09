Неизвестный пригрозил оружием съемочной группе телеканала «Санкт-Петербург»

Неизвестный водитель угрожал группе телеканала «Санкт-Петербург» пистолетом.



Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает телекомпания на своем сайте.

«На железнодорожном переезде в районе станции «Обухово» бригаду новостей телеканала «Санкт-Петербург» подрезал внедорожник, в нарушение всех правил дорожного движения проехавший перед этим по встречке до самого шлагбаума», — отмечается в сообщении.

После непродолжительной перепалки неизвестный водитель продолжил вести себя неадекватно.

Он достал пистолет и угрожал выстрелить, после чего скрылся с места конфликта.