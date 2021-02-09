Малькевич прокомментировал принятый Госдумой во втором чтении пакет поправок в КоАП

Поправки к КоАП, принятые ГД РФ во втором чтении, направлены на актуализацию действующего законодательства по регулированию интернета и устранение существовавших правовых пробелов, считает первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.

«Так, например, есть установленные законом требования по обеспечению устойчивого функционирования интернета, но до сих пор не введена ответственность за их неисполнение.

Продолжается принятие и нового законодательства — в области противодействия онлайн-цензуре. Политизированные и антиконституционные действия тех или иных интернет-площадок не должны оставаться безнаказанными.

Действия законодателя в этом направлении логичны и последовательны, регулятор в перспективе получит действенный инструмент влияния на нарушителей.

Регулирование оборота персональных данных проходит период активного совершенствования, законодатель продолжает формировать правовые рамки для этой чувствительной для граждан отрасли. Увеличение (удвоение) штрафов за нарушение обработки персональных данных обосновано и закономерно.

Пользовательские данные должны быть надёжно защищены на законодательном уровне, а регулятор должен иметь инструменты для контроля отрасли», — отметил Малькевич.