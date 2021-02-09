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Общество. Новости

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Ампула &laquo;компонент 1&raquo; вакцины от коронавируса &laquo;Спутник V&raquo; в прививочном пункте городской поликлиники No 191, декабрь 2020 года Ампула &laquo;компонент 1&raquo; вакцины от коронавируса &laquo;Спутник V&raquo; в прививочном пункте городской поликлиники No 191, декабрь 2020 года

В Иране признали «Спутник V» одной из самых эффективных вакцин от COVID-19

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Российская вакцина от коронавируса нового типа «Спутник V» является одной из самых эффективных в мире, заявил официальный представитель штаба по борьбе с COVID-19 в стране Алиреза Раиси. Его слова приводит РИА «Новости».

«Смело могу сказать – входит в тройку вакцин в мире с точки зрения эффективности», – отметил Раиси.

Ранее стало известно, что Россия подала заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейское Агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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