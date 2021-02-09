Эксперт прокомментировал «флешмоб» в поддержку Навального

Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин в комментарии «Газете.Ru» прокомментировал новую акцию в поддержку Алексея Навального, объявленную Леонидом Волковым.

«Волков заметил, как удачно проходили флешмобы во время пандемии, когда проводились флешмобы в память о победе [в Великой Отечественной войне] «Свеча памяти», и решил, что можно опять же используя эти позитивные наработки, устроить для себя такой флешмоб», — сказал он.

Эксперт добавил, что «это все идет в общем контексте по дискредитации памяти о великой войне».

«Нападки на ветеранов вместе с этим глупым обезьяничеством идут в одной линии. При этом понятно, что результат получится жалкий, но они попытаются рассказать, что это было очень красиво», — заключил эксперт.