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Общество. Новости

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СК Самары проводит проверку по факту смерти двух детей

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Прокуратура Самарской области, контролирующая ход расследования, рассказала, что СК проводит доследственную проверку после смерти двух девочек. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в силовых структурах отметил, что тела несовершеннолетних были обнаружены в Железнодорожном районе Самары на Киевской улице.

Департамент образования администрации Самары уточнил, что умершие являлись одноклассницами и учились в шестом классе. Там добавили, что они не состояли на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

В департаменте отметили, что девочки присутствовали на школьных занятиях в день гибели. СМИ подчеркнули, что приблизительное время смерти детей — 14.30.

Следствие не раскрывает подробности инцидента.

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