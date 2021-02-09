СК Самары проводит проверку по факту смерти двух детей

Прокуратура Самарской области, контролирующая ход расследования, рассказала, что СК проводит доследственную проверку после смерти двух девочек. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в силовых структурах отметил, что тела несовершеннолетних были обнаружены в Железнодорожном районе Самары на Киевской улице.

Департамент образования администрации Самары уточнил, что умершие являлись одноклассницами и учились в шестом классе. Там добавили, что они не состояли на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

В департаменте отметили, что девочки присутствовали на школьных занятиях в день гибели. СМИ подчеркнули, что приблизительное время смерти детей — 14.30.

Следствие не раскрывает подробности инцидента.