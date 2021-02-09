Минздрав включил пожилых в приоритетную группу вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения России включило лиц в возрасте от 60 лет в приоритетную группу вакцинации от коронавируса нового типа по календарю профилактических прививок.

Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с текстом документа, к приоритету первого уровня при получении прививки от COVID-19 относятся лица в возрасте 60 лет и старше, медики, сотрудники образовательных учреждений и МФЦ, социальные работники, лица с хроническими заболеваниями, а также проживающие в организациях социального обслуживания и жители городов с населением от 1 млн человек.

Ранее в Минздраве порекомендовали пациентам с сахарным диабетом привиться от коронавирусной инфекции при отсутствии других противопоказаний.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.