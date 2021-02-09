США намерены досконально изучить результаты миссии ВОЗ в Ухане

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в администрации президента намерены тщательно изучить итоги Всемирной организации здравоохранения по итогам визита в китайский Ухань. Об этом ТАСС.

Она указала на то, что американская сторона не была вовлечена в миссию ВОЗ напрямую.

Однако пресс-секретарь не прокомментировала предварительные выводы ученых ВОЗ, назвавших сомнительной версию лабороторного происхождения коронавируса.

«Мы, разумеется, видели эти сообщения. Я имею в виду публичные сообщения. И мы с нетерпением ожидаем получения их доклада и данных по расследованию ВОЗ», — подчеркнула Псаки.

По ее словам, Белый дом ранее выражал обеспокоенность в связи с обеспечением «полной транспарентности и доступа к Китаю для ВОЗ в отношении всей информации по началу пандемии».

В настоящее время ученые продолжают работу по установлению промежуточного переносчика. В середине января текущего года эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения нового коронавируса.

Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила ее пандемией.