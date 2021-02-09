Житель Симферополя задержан по подозрению в убийстве семилетнего сына

Житель Симферополя, ранее проходивший лечение от психического расстройства, задержан по подозрению в убийстве своего семилетнего сына. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.

По версии следствия, 9 февраля мужчина забрал ребенка из школы, привел его домой и убил.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины происшествия, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. В ходе расследования будет дана оценка действиям сотрудникам медицинского учреждения, где подозреваемый проходил лечение.

5 февраля жителя Саратовской области приговорили к пожизненному заключению по обвинению в убийстве полуторагодовалого сына сожительницы.