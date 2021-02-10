Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Бразилия освободила от необходимости регистрации вакцины, поставленные через COVAX

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Бразилия освободила от необходимости регистрации и разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19, распространяемые в рамках международного механизма COVAX. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Коллегия Anvisa одобрила во вторник резолюцию, которая отменяет регистрацию и временное разрешение на экстренное использование вакцин, приобретенных министерством здравоохранения в рамках Инструмента глобального доступа к вакцинам от COVID-19 Covax Facility», — говорится в cooбщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее выразила надежду на то, что после того как российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет одобрена организацией для ее применения в чрезвычайных ситуациях, она войдет в число вакцин, распространяемых в рамках программы COVAX.

COVAX — международный механизм в рамках ВОЗ, направленный способствовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик. Согласно условиям программы государства с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение препаратов, субсидируя тем самым в этой сфере менее благополучные страны.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.