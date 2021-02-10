Бразилия освободила от необходимости регистрации вакцины, поставленные через COVAX

Бразилия освободила от необходимости регистрации и разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19, распространяемые в рамках международного механизма COVAX. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Коллегия Anvisa одобрила во вторник резолюцию, которая отменяет регистрацию и временное разрешение на экстренное использование вакцин, приобретенных министерством здравоохранения в рамках Инструмента глобального доступа к вакцинам от COVID-19 Covax Facility», — говорится в cooбщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее выразила надежду на то, что после того как российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет одобрена организацией для ее применения в чрезвычайных ситуациях, она войдет в число вакцин, распространяемых в рамках программы COVAX.

COVAX — международный механизм в рамках ВОЗ, направленный способствовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик. Согласно условиям программы государства с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение препаратов, субсидируя тем самым в этой сфере менее благополучные страны.