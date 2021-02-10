Синоптики предсказали москвичам самый продолжительный с 2018 года снегопад

В Москве 11 февраля начнется сильный снегопад. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Согласно сообщению, за три дня выпадет примерно 25-30 мм осадков.

«Мощный снегопад начнется во второй половине дня четверга и продлится до 13–14 февраля. Объем снега будут огромен, идти он будет беспрестанно. Настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет. В 2018 году с 3 по 5 февраля была похожая ситуация — за три дня выпало больше 45 миллиметров осадков», — сообщил он.

По словам Вильфанда, высота снежного покрова может увеличиться до 50-55 сантиметров.