В Москве в среду ожидается до -12°С и гололедица

В Москве в среду, 10 февраля, синоптики прогнозируют до -12°С. В небе будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег и местами гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -10...-12°С. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -16...-18°С. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 747 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.