РФПИ ведет переговоры с Филиппинами по поставкам «Спутника V»

Переговоры по поставкам на Филиппины российской вакцины от коронавируса «Спутник V» идут в позитивном ключе. Об этом заявил посол России на Филиппинах Марат Павлов, передает РИА «Новости».

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал в филиппинское Агентство по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами заявку на регистрацию российского препарата для его экстренного применения. В настоящее время регулятор рассматривает поданные документы.

«Работа идет в позитивном направлении. Что касается объемов, это уже вопрос к РФПИ», — сказал дипломат.

По его словам, качество переговоров, в том числе с минздравом Филиппин, свидетельствует о том, что «интерес к российской вакцине есть».



Так, глава МИД Филиппин Теодоро Локсин в своем Twitter разместил пост, что он будет лично рекомендовать правительству закупить большое количество «Спутник V». А президент страны Родриго Дутерте вовсе публично заявил о желании вакцинироваться российским препаратом, поделился российский посол.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что власти Чили договорились о поставке вакцины «Спутник V».