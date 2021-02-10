Суд получил три жалобы на приговор солдату-срочнику Шамсутдинову

Второй восточный окружной военный суд в Чите получил одну жалобу от защиты солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, приговоренного к 24,5 годам за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкальского края, а также две жалобы от представителя потерпевших. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в суде.

Отмечается, что одна из жалоб адвоката обвиняемого была возвращена.

«Ждем возражений и исправленную жалобу», — сказала источник агентства.

По ее словам, представитель потерпевших жалуется на мягкость приговора, защита Шамсутдинова — на суровость.

Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу в воинской части Забайкальского края 25 октября 2019 года. В результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали, в числе которых был Владислав Шпак. После этого рядовой Шамсутдинов попытался сбежать из части и был задержан. Срочник объяснил, что на преступление его подтолкнули неуставные отношения. Психологическая экспертиза установила, что Шамсутдинов отдавал отчет своим действиям.

В конце января сообщалось, что защита Шамсутдинова обжаловала приговор.