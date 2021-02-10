Следствие требует заочного ареста сторонника Навального Леонида Волкова

Следователи направили в Басманный суд Москвы ходатайство о заочном аресте сторонника блогера Алексея Навального Леонида Волкова по делу о призывах несовершеннолетних граждан к участию в несогласованных акциях. Об этом сообщает ТАСС.

Волков объявлен в межгосударственный розыск. Следствие просит арестовать его на два месяца с момента его задержания на территории России либо с момента его экстрадиции в страну.

Отмечается, что по статье п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего») Волкову грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее в МИД РФ заявили, что сторонники Навального встречались с представителями НАТО.