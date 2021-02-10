Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close
Глава Республики Крым Сергей Аксенов Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Аксенов назвал сроки снятия основных ограничений по COVID-19 в Крыму

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что основные ограничения на полуострове, введенные из-за пандемии коронавируса, могут быть отменены к 1 марта, если число заболевших COVID-19 будет снижаться и дальше, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в случае сохранения такой динамики, крымские власти к 1 марта откроют основные сферы деятельности, которые были закрыты в регионе на сегодняшний день.

«В том числе это касается предпринимателей, которые занимались досуговыми мероприятиями», — добавил Аксенов.

За минувшие сутки в Крыму выявили 147 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала февраля там в день регистрируют меньше 200 случаев COVID-19.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин назвал вероятные сроки снятия ограничений из-за коронавируса в столице.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.