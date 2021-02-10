Times: МИ-6 начала привлекать в свои ряды родившихся за рубежом британцев

Внешняя разведка Великобритании МИ-6 начала привлекать в свои ряды родившихся за рубежом британцев для улучшения работы спецслужбы. Об этом информирует газета Times со ссылкой на информированный источник.

До этих пор в Secret Intelligence Service привлекали только коренных британцев. По словам источника, новым решением служба намерена набрать как можно больше талантливых людей, а также создать пул сотрудников «с разнообразным мышлением».

«Мы хотим диверсификации мышления, разнообразия сотрудников [различных национальностей], а не только тех, кто думает одинаково», — сказал собеседник издания, отметив, что это поможет более эффективно заниматься разведкой.

Газета напомнила, что в мае 2018 года руководивший тогда МИ-6 Алекс Янгер отменил правило, согласно которому родители новобранцев должны быть уроженцами Соединенного королевства.