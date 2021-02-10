Москву ждет транспортный коллапс из-за снежного апокалипсиса в конце недели

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о снежном апокалипсисе к концу недели. Его слова приводит РИА «Новости».

«С нулей часов пятницы до 12 часов субботы в связи с выходом Балканского циклона «Волькер», который атакует Центральную Россию, и будут валить снегопады очень высокой интенсивности без перерыва в течение 36 часов. Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая», — сказал синоптик, добавив, что порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В таких погодных условиях видимость понизится до 500 м и менее. Специалист не исключает, что ничего не будет видно на расстоянии вытянутой руки.

По его словам, снежная буря приведет к коллапсу как наземного, так и авиатранспорта. Метеоролог советует передвигаться по городу на метро или оставаться дома.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что Европейскую Россию ждет экстремальное похолодание.