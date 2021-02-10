ФСБ обнародовала новые документы о массовых казнях крымчан гитлеровцами

Федеральная служба безопасности обнародовала новые архивные документы о ранее неизвестных фактах массовых убийств сторонниками нацистской Германии мирного населения в концлагере «Красный» в Крыму в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Agence France-PresseРИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госсовета Крыма.

Так, среди документов представлена копия официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела по факту массового убийства мирных жителей для сбора доказательств в отношении оберштурмбаннфюрера СС, начальника нескольких зондеркоманд Пауля Цаппа.

Отмечается, что Цапп был арестован в ФРГ и приговорен к пожизненному заключению за убийство почти 13,5 тыс. человек. Однако в 1986-м его освободили, он прожил долгую жизнь и скончался в возрасте 94 лет.

По словам вице-спикера крымского Госсовета Владимира Бобкова, рассекреченные документы, относящиеся к лагерю «Красный», позволяют больше узнать о тех эпизодах истории. Среди архивов представлены свидетельства переводчиков, перешедших на сторону нацистов и «ставших соучастниками преступлений в симферопольской тюрьме гитлеровской службы безопасности СД», а также показания мирных жителей.

Рассекреченные материалы переданы руководству Центрального музея Тавриды в Крыму.

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