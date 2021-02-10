В Подмосковье нашли более тонны контрафактной черной икры на 20 млн рублей

В Подмосковье нашли склад с 1,3 т икры рыб, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

Черная икра без сопроводительных документов хранилась в контейнере-рефрижераторе. Товар фасовался в различные емкости и сбывался на рынках столицы и ближайших регионов.

«В ходе обыска оперативники обнаружили более 1,35 т икры рыб осетровых пород. По предварительной информации, она была добыта браконьерским способом. Примерная стоимость изъятого, по ценам черного рынка, превышает 20 млн рублей», — сказала Волк.

Изъятая партия была передана на хранение сотрудникам Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». Полиция разыскивает всех причастных к противоправной деятельности.

Ранее россиянам рассказали, как определить фальшивую икру в магазинах.