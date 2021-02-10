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Общество. Новости

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии &laquo;Давосская повестка дня 2021&raquo; Всемирного экономического форума (ВЭФ), 27 января 2021 года Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии &laquo;Давосская повестка дня 2021&raquo; Всемирного экономического форума (ВЭФ), 27 января 2021 года

Путин проведет встречу с главными редакторами российских СМИ

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Президент России Владимир Путин вечером в среду, 10 февраля, в формате онлайн проведет встречу с главными редакторами российских СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, это будет не публичная встреча, и «повестки для нее нет». Глава государства пообщается как с главредами печатных СМИ, так и электронных, а также радио.

«Традиционно где-то раз в год президент такие встречи проводит. К сожалению, в этом году она пройдет также «через телевизор», — уточнил представитель Кремля.

Кроме того, в этот день у президента запланировано совещание с членами кабмина в режиме видеоконференции, где первый вице-премьер Андрей Белоусов выступит с докладом о совершенствовании института банкротства.

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