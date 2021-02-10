Матвиенко: дефицита «Спутника V» в РФ из-за поставок вакцины в другие страны не будет

Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что растущий спрос в мире на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» не отменит приоритетную вакцинацию граждан РФ, в стране не будет дефицита этого препарата, передает РИА «Новости».

Она рассказала, что российская сторона ведет переговоры о локализации производства российской вакцины в разных странах.

«Если у нас будет возможность, сохраняя приоритет массовой вакцинации внутри России, передать вакцину тем странам, которые проявят заинтересованность», — добавила Матвиенко.

В среду, 10 февраля, стало известно, что вакциной «Спутник V» привились уже порядка 2,2 млн россиян.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».