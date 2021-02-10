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Общество. Новости

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Пилотов пассажирского самолета пытались ослепить лазером при посадке в Москве

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Неизвестный пытался ослепить лазером пилотов пассажирского самолета при его приземлении в аэропорту Москвы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент произошел около 21.30 во вторник, 9 февраля.

«Выполнявшего рейс AZO 291 Новочеркасск — Москва, пытались ослепить зеленым лазером при посадке», — сказал источник.

Посадка была проведена в штатном режиме. В настоящее время личности злоумышленников устанавливаются.

В конце января сообщалось, что неизвестный ослепил лазером пилотов пассажирского самолета, летевшего из Грозного в Москву.

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