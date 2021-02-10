Росздравнадзор проверит причину гибели трех пациентов в подмосковной больнице

Росздравнадзор проверит причину гибели трех пациентов с COVID-19 в больнице подмосковного Одинцова, передает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит причину гибели трех пациентов с коронавирусом в реанимации Никольской больницы в Одинцове по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

В среду, 10 февраля, сообщалось, что в подмосковном Одинцово три человека погибли в реанимации из-за прекращения подачи кислорода.