В аэропорту Домодедово в Москве открылся пункт вакцинации от коронавируса

В московском аэропорту Домодедово открылся пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«В пассажирском терминале московского аэропорта Домодедово открылся пункт вакцинации от COVID-19 для гостей аэровокзала», — говорится в публикации.

Прививку могут сделать россияне, имеющие при себе паспорт, полис, СНИЛС, а также граждане с видом на жительство с полисом и СНИЛС.

Пациентов будут принимать без предварительной записи по будням с 9.00 до 16.00. Пункт вакцинации находится на втором этаже внутренних линий.

Ранее вакцинация стала доступной в московском аэропорту Шереметьево.