Минздрав Подмосковья подтвердил смерть пациентов в больнице в Одинцово

В Минздраве Московской области подтвердили смерть пациентов в Никольской больнице в Одинцово, где произошел сбой в подаче кислорода.

По данным ведомства, временный сбой подачи кислорода длился 12 минут, оперативно были задействованы мобильные ИВЛ.

«В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанной с подачей кислорода», — уточнили в Минздраве.

Всего в реанимационном отделении больницы в Одинцово на ИВЛ находились 16 человек в тяжелом состоянии.

Ранее источник в экстренных службах сообщил о смерти в Никольской больнице из-за сбоя в подаче кислорода. Росздравнадзор обязался проверить причину гибели пациентов.