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Общество. Новости

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Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 &laquo;Гам Ковид Вак&raquo; (Спутник V) Медицинский работник держит в руке вакцину от COVID-19 &laquo;Гам Ковид Вак&raquo; (Спутник V)

Бахрейн одобрил вакцину против коронавируса «Спутник V»

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Королевство Бахрейн зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории страны. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА «Новости».

Таким образом, это уже 24-е государство, которое выбрало «Спутник V».

Отмечается, что королевство также зарегистрировало препарат американской компании Pfizer.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что РФПИ ведет переговоры с Филиппинами по поставкам «Спутника V».

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