Бахрейн одобрил вакцину против коронавируса «Спутник V»

Королевство Бахрейн зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории страны. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА «Новости».

Таким образом, это уже 24-е государство, которое выбрало «Спутник V».

Отмечается, что королевство также зарегистрировало препарат американской компании Pfizer.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что РФПИ ведет переговоры с Филиппинами по поставкам «Спутника V».