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Общество. Новости

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Госдума поддержала законопроект о запрете изъятия домашних животных за долги

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий изымать домашних животных за долги. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму в сентябре 2020 года главами комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и по экологии Владимиром Бурматовым.

Для реализации проекта предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс. Речь идет об изменениях отдельных законодательных актов, которые определены федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по аналогии с запретом на изъятие сельскохозяйственных животных.

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