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Общество. Новости

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Во время протестов в Минске, 23 августа 2020 года Во время протестов в Минске, 23 августа 2020 года

Минск просит Москву выдать обвиняемого в сопротивлении милиционеру на протестах

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Генпрокуратура Белоруссии направила в Генпрокуратуру России запрос об экстрадиции Алексея Кудина, которого обвиняют в сопротивлении милиционеру на несанкционированном протесте после президентских выборов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Белоруссии.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации просьбу о выдаче Кудина Алексея Александровича, 1984 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Ранее Кудина задержали в Москве.

В августе 2020 года Кудин был задержан во время протестов в Белоруссии. Его обвиняют по статье 363 белорусского УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Спортсмену грозит до пяти лет тюремного заключения.

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