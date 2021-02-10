Песков прокомментировал отмену масочного режима в некоторых субъектах РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, отменяя масочные режимы, регионы реализуют свои особые полномочия, передает РИА «Новости».

«В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах», — сказал Песков.

Ранее первый российский регион смягчил обязательный масочный режим. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об отмене масочного режима.

В России коронавирусом заразились 4 млн, выздоровели 3,5 млн, скончались 78 тыс. человек.