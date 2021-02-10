Россия и Иран договорились о совместном производстве «Спутника V»

Россия и Иран договорились о совместном производстве вакцины от коронавируса «Спутник V», объявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Наши переговоры по совместному производству [«Спутника V»] завершены, и скоро мы станем свидетелями производства данной вакцины на территории Ирана», — сказал он.

В России коронавирусом заразились 4 млн, выздоровели 3,5 млн, скончались 78 тыс. человек. В Иране заболели 1,4 млн, вылечились 1,2 млн, погибли 58 тыс. человек.

Ранее вакцину одобрил Бахрейн. Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».