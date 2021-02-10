В Москве пьяный мужчина напал на прибывшего по вызову полицейского

Пьяный мужчина ударил полицейского, приехавшего на вызов в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 8 февраля на улице Маршала Голованова. Лейтенант и сержант полиции прибыли на вызов из-за семейного скандала. Они обнаружили в подъезде пьяного мужчину 1996 года рождения, который вел себя агрессивно, использовал нецензурную брань и пытался попасть в квартиру, а после несколько раз ударил сержанта по лицу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», с правонарушителя взяли подписку о невыезде.

Ранее житель Нальчика напал на полицейских с камнем и маникюрной пилкой.