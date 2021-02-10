Эксперт назвал недопустимым унизительные высказывания в адрес ветеранов

Генеральный директор аналитического агентства БизнесДром, председатель комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам Павел Самиев назвал недопустимым высказывание, которое сделал Алексей Навальный в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

Как обратил внимание в комментарии «Газете.Ru» Павел Самиев, оскорбления в адрес ветерана и в целом в адрес пожилых людей неприемлемы.

Кроме того, по мнению эксперта, те обвинения, которые имели место со стороны Навального в адрес ветерана, необоснованны.

«Как мне кажется, уважение и к ветеранам, к людям, которые прошли войну, и к старшему поколению в целом — это один из важнейших элементов культуры в обществе», — резюмировал директор аналитического агентства БизнесДром.